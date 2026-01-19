С 08:00 19 января 2026 года будет возобновлено движение для всех видов автотранспорта на отдельных участках автодорог республиканского значения. Об этом сообщает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазАвтоЖол".

Область Абай

Открыто движение на следующих участках:

трасса "Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютобе)" — км 587–733 (от границы Павлодарской области до Семея);

автодорога "Граница КНР – Майкапшагай – Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – РФ граница" — км 756–1087 (от Семея до села Богас);

"Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" — км 778–967 (Аягоз – Калбатау);

"Семей – Кайнар" — км 8–284 (от Семея до автодороги "Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас");

"Семей – граница РФ (п/п Ауыл)" — км 2–113 (от Семея до границы РФ);

"Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас" — км 320–941 (от границы Карагандинской области до поворота на село Богас).

Карагандинская область

"Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Богас" — км 219–320 (от Каркаралинска до границы области Абай).

Павлодарская область

"Граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ (п/п Урлютобе)" — км 426–587 (от поселка Кенжеколь до границы области Абай).