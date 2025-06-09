В Сан-Франциско в ходе беспорядков, вызванных рейдами Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), задержаны около 60 человек, включая несовершеннолетних, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети Х в понедельник, 9 июня, городская полиция (SFPD).

Из сообщения следует, что вечером 9 июня мирная демонстрация приобрела насильственный характер и ее участники начали совершать преступления "от нападений до тяжкого вандализма и порчи имущества". После этого собрание было объявлено незаконным. "В то время как многие покинули место проведения акции, несколько человек остались и продолжили участвовать в незаконных актах", - продолжили полицейские. По их словам, два офицера получили травмы, не представляющие угрозы для жизни, один из них доставлен в больницу.