В Сарыагаше завершили реконструкцию железнодорожного вокзала

В Туркестанской области завершили реконструкцию железнодорожного вокзала станции Сарыагаш, через который ежедневно проходят около 255 пассажиров и 10 поездов. Станция обслуживает маршруты по Казахстану и направления в Россию и Узбекистан, передает BAQ.KZ.

Работы прошли в рамках программы обновления железнодорожных вокзалов страны.

В здании полностью обновили пассажирские и служебные помещения, инженерные сети и кровлю. Привели в порядок прилегающую территорию.

Минтранс РК

Фасад облицевали фиброцементными панелями, цоколь гранитной плиткой казахстанского производства. Старое остекление заменили алюминиевыми витражами с энергосберегающими стеклопакетами.

Минтранс РК

Внутри вокзала обновили полы и потолки, заменили инженерные коммуникации. Для отделки выбрали износостойкие и негорючие материалы.

Минтранс РК

Минтранс РК

Минтранс РК

Минтранс РК

Кровлю заменили полностью и оборудовали современной теплоизоляцией.

После реконструкции вокзал привели к действующим требованиям по безопасности, комфорту пассажиров и энергосбережению.

Минтранс РК

Через Сарыагаш проходят поезда в Алматы, Шу, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе и Кандыагаш. Станция обслуживает и международные маршруты в города России и Узбекистана.