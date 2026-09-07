В Сарыагаше завершили реконструкцию железнодорожного вокзала
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В Туркестанской области завершили реконструкцию железнодорожного вокзала станции Сарыагаш, через который ежедневно проходят около 255 пассажиров и 10 поездов. Станция обслуживает маршруты по Казахстану и направления в Россию и Узбекистан, передает BAQ.KZ.
Работы прошли в рамках программы обновления железнодорожных вокзалов страны.
В здании полностью обновили пассажирские и служебные помещения, инженерные сети и кровлю. Привели в порядок прилегающую территорию.
Фасад облицевали фиброцементными панелями, цоколь гранитной плиткой казахстанского производства. Старое остекление заменили алюминиевыми витражами с энергосберегающими стеклопакетами.
Внутри вокзала обновили полы и потолки, заменили инженерные коммуникации. Для отделки выбрали износостойкие и негорючие материалы.
Кровлю заменили полностью и оборудовали современной теплоизоляцией.
После реконструкции вокзал привели к действующим требованиям по безопасности, комфорту пассажиров и энергосбережению.
Через Сарыагаш проходят поезда в Алматы, Шу, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе и Кандыагаш. Станция обслуживает и международные маршруты в города России и Узбекистана.
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