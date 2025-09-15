В Сатпаеве бухгалтер детской школы присвоила 28 млн тенге
"Мёртвые души" и завышенные оклады.
В Жезказганском городском суде завершилось громкое дело о хищении бюджетных средств в сфере образования, передает BAQ.KZ.
На скамье подсудимых оказалась бухгалтер детской музыкальной школы №2 города Сатпаева. Суд признал женщину виновной в присвоении более 28 миллионов тенге.
Следствие установило, что с 2024 по 2025 год подсудимая систематически начисляла себе завышенную заработную плату, а также оформляла выплаты людям, которые никогда не работали в школе — так называемым "мёртвым душам". Таким образом, в течение нескольких месяцев из бюджета "утекли" миллионы.
Государственный обвинитель представил убедительные доказательства: документы, бухгалтерские отчёты и результаты аудита. Суд согласился с доводами обвинения и назначил наказание в виде 5 лет и 4 месяцев лишения свободы, а также запретил ей заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на тот же период.
Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован стороной защиты.
