Сатпаевский городской суд санкционировал арест водителя, подозреваемого в совершении смертельного наезда на несовершеннолетнюю. Мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца была избрана в отношении гражданина "Ж", передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 16 июня 2025 года около 17:20 на улице Улытауская вблизи рынка "Мал базары". Водитель автомобиля Toyota Camry, следовавший по улице Мұратбаев в сторону Жезказгана, сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте. В этот момент с противоположной полосы двигался автомобиль Lada Priora, который также наехал на ребёнка.

От полученных травм девочка погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На судебном заседании подозреваемый полностью признал вину и выразил раскаяние. Его причастность к трагедии также подтверждается видеозаписью, протоколами допросов, рапортом полицейского и другими материалами дела.

18 июня суд постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на два месяца. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Ранее мы сообщали, что в городе Сатпаев 13-летняя девочка погибла в результате наезда автомобиля прямо на пешеходном переходе.