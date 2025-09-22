В Сатпаеве мужчина признан виновным в пропаганде терроризма
Искажал священные тексты — получил срок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Громкое дело о пропаганде терроризма завершилось вынесением приговора в Сатпаевском городском суде, передает BAQ.KZ.
Местный житель признан виновным по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговорён к 5 годам лишения свободы.
Согласно материалам дела, мужчина распространял радикальные идеи посредством устных высказываний, а также с помощью искажённых религиозных текстов. Его действия были направлены на то, чтобы повлиять на сознание горожан и склонить их к экстремистской идеологии.
Как сообщили в суде, государственный обвинитель проявил высокий уровень профессионализма, активно участвовал в исследовании доказательств и убедительно обосновал позицию обвинения.
Суд учёл характер преступления, а также степень угрозы, которую представляли действия подсудимого для общественной безопасности, и вынес обвинительный приговор. Он уже вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
- $100 тысяч за рабочую визу: Трамп меняет правила игры для айти-специалистов
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом