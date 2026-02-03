В городе Сатпаев зарегистрирован факт интернет-мошенничества, совершённого с использованием мессенджера WhatsApp. Неизвестные лица, действуя под видом сотрудников службы связи, завладели крупной суммой денег с банковских счетов местной жительницы, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, злоумышленник связался с потерпевшей через WhatsApp, представился сотрудником службы связи и сообщил о необходимости продления договора на домашний телефон и интернет. В ходе разговора он вошёл в доверие к женщине.

Позже под предлогом оформления "льготной карты" для пенсионеров мошенник получил персональные данные потерпевшей и обеспечил удалённый доступ к её мобильному телефону. После этого через банковские приложения были произведены переводы денежных средств с её счетов.

В результате преступных действий с двух банковских счетов женщины похищено более 1,8 миллиона тенге.

По данному факту сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Финансовые операции проверяются, сведения о подозрительных транзакциях внесены в специализированную антифрод-систему.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не доверять звонкам и сообщениям от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками банков, организаций связи или госорганов, не передавать персональные данные и реквизиты счетов, а в случае сомнений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.