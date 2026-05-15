Запрет на движение большегрузов признали незаконным в Сатпаеве
Сегодня 2026, 16:18
112Фото: istockphoto
Прокуратура города Сатпаев области Улытау добилась отмены распоряжения акима, которое ограничивало движение большегрузных автомобилей.
Речь шла об участке республиканской автодороги, проходящей через город. Власти Сатпаева ограничили проезд грузовиков, однако проверка показала, что эта дорога находится в доверительном управлении АО "КазАвтоЖол". А значит, местный акимат не имел права самостоятельно вводить такие меры.
Выяснилось, что решение затронуло движение на важной трассе Жезказган – Петропавловск, относящейся к дорогам республиканского значения.
После вмешательства надзорного органа незаконное распоряжение было отменено.
