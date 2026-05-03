В Сатпаеве устранили угрозу обрушения плиты

В Сатпаеве на улице Независимости жители сообщили о риске падения бетонной плиты с крыши пятиэтажного дома, передает BAQ.kz.

На место быстро прибыли сотрудники МЧС и подтвердили опасность для прохожих и жильцов.

Совместно с представителями местных исполнительных органов специалисты организовали срочные работы. В итоге аварийный элемент демонтировали, избежав возможных последствий.