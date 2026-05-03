В Сатпаеве устранили угрозу обрушения плиты
Спасатели МЧС сняли опасную плиту, предотвратив возможное ЧП.
Сегодня 2026, 09:15
25Фото: МЧС РК
В Сатпаеве на улице Независимости жители сообщили о риске падения бетонной плиты с крыши пятиэтажного дома, передает BAQ.kz.
На место быстро прибыли сотрудники МЧС и подтвердили опасность для прохожих и жильцов.
Совместно с представителями местных исполнительных органов специалисты организовали срочные работы. В итоге аварийный элемент демонтировали, избежав возможных последствий.
