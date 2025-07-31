В Сети появилось видео с жуткими кадрами обрушения аттракциона "360 градусов" в парке развлечений саудовского города Таиф. Конструкция рухнула прямо во время движения, когда на ней находились посетители, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

На опубликованных в Сети кадрах видно, как центральный элемент аттракциона резко надламывается, после чего вся система теряет устойчивость и падает на землю.

Во время падения одна из частей аттракциона раскачивается и буквально разлетается пополам. Один из посетителей от удара был отброшен на несколько метров.

По информации местных СМИ, пострадали 23 человека, трое из них получили серьезные травмы. На месте работают экстренные службы, причины происшествия устанавливаются.