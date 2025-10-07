В Акмолинской области полицейские задержали подозреваемого в грабеже по горячим следам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в городе Щучинск, где оперативность патрульных сыграла решающую роль — преступление удалось пресечь буквально в течение минуты.

Мужчину заметили патрульные, когда он выбегал из магазина с пакетом в руках. Поведение гражданина показалось стражам порядка подозрительным, и они незамедлительно отреагировали. Как позже выяснилось, в этот момент в магазине только что произошло ограбление. Продавец даже не успела сообщить о случившемся.

По данным полиции, злоумышленник воспользовался тем, что продавец на мгновение отвлеклась, и выхватил из кассы денежные средства в размере 200 тысяч тенге, после чего попытался скрыться. Однако далеко уйти не удалось — мужчину задержали через несколько минут после совершения преступления. При личном досмотре у него обнаружили похищенные деньги, а также кухонный нож, который, к счастью, он не успел применить.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где в отношении него возбудили уголовное дело по факту грабежа. Сейчас мужчина помещён в изолятор временного содержания, ведётся расследование.

"Благодаря бдительности и оперативным действиям патрульных, преступление было раскрыто по горячим следам, а похищенное — изъято в полном объеме", — сообщили стражи порядка.