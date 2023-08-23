Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что к настоящему времени по линии санитарной авиации в город Щучинск прибыл врач-невролог из Акмолинской многопрофильной областной больницы, передает BAQ.KZ.

Специалист провёл совместный осмотр пациентов реанимационного отделения вместе с руководителем отдела контроля и организации медицинской помощи управления здравоохранения Акмолинской области. По итогам осмотра проводится корректировка тактики лечения с учетом текущего состояния пациентов. Родственникам сообщают актуальную информацию о состоянии больных, лечении и консультациях со специалистами республиканских клиник и областного центра.

После трагического случая в Щучинске акмолинские врачи продолжают бороться за жизни пострадавших

28 февраля 2026 года проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального координационного центра экстренной медицины.

По словам руководителя управления здравоохранения Наримана Ермека, по итогам телемедицинской консультации принято решение о необходимости проведения гемодиафильтрации (ГДФ). В оперативном порядке доставлены необходимое медицинское оборудование и привлечены профильные специалисты для проведения процедуры.

Гемодиафильтрация является современным методом заместительной почечной терапии, сочетающим диффузионный и конвективный механизмы очищения крови. Применение данного метода позволяет эффективно удалять как низкомолекулярные, так и средне- и частично крупномолекулярные токсические вещества, что имеет принципиальное значение при тяжёлом состоянии пациентов.

Медицинские бригады продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую помощь, используя возможности высокотехнологичной медицины.

Напомним, трагический инцидент произошёл 26 февраля текущего года в Щучинске. В настоящее время четыре пациента находятся в реанимации Щучинска. Состояние всех пострадавших остаётся под постоянным контролем медицинских специалистов.