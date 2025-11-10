В Секторе Газа фиксируют беспрецедентный рост числа детей-инвалидов
Сектор Газа сегодня признан регионом с самым высоким в мире показателем детей-инвалидов относительно численности населения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Как сообщило Министерство здравоохранения Палестины, за два года боевых действий, начавшихся 8 октября 2023 года, было проведено более 5 тысяч ампутаций среди жителей Газа.
"По отношению к численности населения Сектор Газа является местом с самым высоким в мире показателем ампутаций у детей", — подчеркивается в официальном заявлении.
Для помощи пострадавшим и их реабилитации создан специальный фонд, а международное сообщество призывается к участию в кампании по сбору пожертвований.
Система здравоохранения региона, разрушенная в результате атак, столкнулась с беспрецедентным коллапсом. По состоянию на сентябрь 2025 года число раненых превысило 170 тысяч, и, как предполагается, не менее четверти из них будут нуждаться в среднесрочной и долгосрочной реабилитации.
Министерство здравоохранения отмечает, что восстановление инфраструктуры здравоохранения и системы реабилитации потребует масштабной международной поддержки и ресурсов.
