В секторе Газа зафиксировано очередное нарушение режима прекращения огня — по данным палестинского агентства WAFA, израильская армия обстреляла мирных жителей, возвращавшихся к своим разрушенным домам в северной части города Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu. В результате атаки погибли трое палестинцев.

Инцидент произошел в районе Шуджайя, где ранее велись интенсивные боевые действия. По информации агентства, обстрел был нанесен с помощью беспилотников, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Люди, подвергшиеся атаке, направлялись к своим жилищам, чтобы оценить масштаб разрушений.

Кроме того, WAFA сообщает о двух палестинцах, скончавшихся от ран, полученных ранее в результате израильских ударов. Таким образом, число жертв среди гражданского населения продолжает расти даже на фоне формального перемирия.

Соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта, было утверждено израильским кабинетом 10 октября и вступило в силу в тот же день.