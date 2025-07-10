В результате утренних ударов израильской армии по нескольким районам анклава погибли 28 палестинцев, включая женщин и детей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansı. Об этом сообщили медики и очевидцы, находившиеся в местах атак. Ранения получили десятки человек, многие из них — в тяжёлом состоянии.

По словам свидетелей, удары пришлись по жилым домам, палаточным лагерям и пункту раздачи детского питания, где в момент атаки находились мирные жители, ожидавшие гуманитарной помощи. В городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центре сектора, израильский беспилотник ударил по людям, стоявшим в очереди у медпункта. В результате погибли 13 человек, большинство из них - женщины и дети.

В лагере Бурейдж ракета разрушила дом, в котором находилась семья из четырёх человек - все они погибли. В соседнем Нусейрате были зафиксированы две атаки: одна - по дому, другая - по месту скопления мирных жителей. Погибли два человека, ещё десять - получили ранения.

На юге сектора, в районе Маваси, под авиаудар попали палатки, где жили вынужденные переселенцы. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Не менее 20 человек получили ранения. Ещё один трагический эпизод произошёл в западной части Хан-Юнуса, где в результате атаки погибли женщина и трое её детей.

Параллельно с воздушными ударами израильские военные объявили о "приказе о выселении" в районах Хан-Юнуса и восточной части города Газа. После этого, по сообщениям очевидцев, начался снос десятков жилых домов, сопровождаемый артобстрелами, бомбардировками и продвижением военной техники.

Утром израильская армия начала активное наступление в район Меслах, на юго-западе Хан-Юнуса, применяя слезоточивый газ и автоматический огонь. Среди пострадавших - вынужденные переселенцы, пытавшиеся покинуть опасный район.

Новые удары вызвали очередную волну массового исхода: сотни семей вновь бросили свои временные укрытия, направившись в сторону северо-западных районов и глубже в Маваси в поисках хоть какой-то безопасности.