В селе Абай Келесского района Туркестанской области состоялось торжественное открытие новой школы на 600 мест, построенной в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акима региона.

"Сегодня мы становимся свидетелями ещё одного радостного события в Келесском районе. Проект "Келешек мектептері", инициированный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, является важной инвестицией в будущее страны. В рамках этого проекта по всей республике планируется построить 217 школ, из которых 29 — в нашем регионе. В Келесском районе это уже третья школа, открытая по программе", — отметил аким области Нуралхан Кушеров.

Новое учебное заведение построено по современным стандартам и оснащено всем необходимым для комфортного обучения: здесь есть спортивный и актовый залы, столовая, коворкинг-зоны, библиотека, специализированные кабинеты и мастерские, а также футбольное поле для занятий спортом.

Родители и учащиеся отметили просторные классы и современный дизайн школы. Глава региона пожелал школьникам успехов в учебе и выразил уверенность, что новая школа станет центром развития и вдохновения для детей села.

Всего в Туркестанской области по поручению Президента строится 29 школ в рамках проекта "Келешек мектептері". В прошлом году открыто 13, в этом — более 10, а до конца года планируется ввести ещё 5 новых образовательных учреждений.