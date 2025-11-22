В Мақаншыском районе введён в эксплуатацию новый социально значимый объект — медико-фельдшерский пункт в селе Барлык-Арасан. Теперь более 100 жителей отдалённого села смогут получать первичную медико-санитарную помощь в комфортных и современных условиях, передаёт BAQ.KZ.

Строительство пункта осуществлено в рамках национальной программы "Модернизация сельского здравоохранения", по которой в районе уже возведены восемь амбулаторий и медпунктов. Новый объект полностью соответствует современным стандартам и направлен на повышение качества медобслуживания на селе.

В медпункте предусмотрены кабинеты для приёма пациентов, первичного осмотра и оказания неотложной помощи. Здание оснащено современным оборудованием: небулайзером, электрокардиографом, дефибриллятором, аппаратом магнитотерапии, спирометром, а также УФ-установками для лечения заболеваний верхних дыхательных путей.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким района Мақаншы Даурен Койгельдин. Он поздравил сельчан с появлением нового медицинского объекта и подчеркнул, что открытие пункта является важным шагом для укрепления здоровья населения и повышения доступности медицины в сельской местности.