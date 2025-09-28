Результаты исследований состояния окружающей среды в селе Маралды Курчумского района Восточно-Казахстанской области показали, что превышений допустимых норм вредных веществ не обнаружено, передаёт BAQ.KZ.

Специалисты проверили природную поверхностную воду и почву на содержание основных показателей: уровень pH, взвешенные вещества, аммоний, нефтепродукты, цианиды, тяжёлые металлы и другие элементы. По всем параметрам результаты оказались в пределах нормы.

Ранее проверка была инициирована по поручению акима области Нурымбета Сактаганова после сообщения о падеже восьми голов крупного рогатого скота. Эксперты областных и районных служб, а также департамента экологии и ветеринарии отобрали пробы воды из родников, почвы и территории местного предприятия.

"Сейчас распространяется разная недостоверная информация. Мы проверяем, насколько она соответствует действительности. В случае выявления нарушений предприятие или должностные лица будут привлечены к ответственности. Самое главное — защита прав населения", — подчеркнул заместитель акима области Дархан Сапанов на встрече с жителями.

В обсуждении также участвовали представители предприятия, выразившие готовность к открытому диалогу, и аксакалы села, которые отметили важность взаимопонимания между населением и бизнесом.

Владельцам павшего скота рекомендовано обратиться к ветеринарным специалистам для официальной фиксации фактов.

Окончательное заключение о причинах гибели животных будет сделано после завершения всех лабораторных исследований.

Следить за ходом проверки и итогами экспертизы жители смогут на официальных ресурсах акимата Восточно-Казахстанской области:

Telegram-канал акимата

Официальный сайт