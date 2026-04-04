Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

OTYRAR 4 Апреля 2026, 23:11
Фото: OTYRAR

В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки. Трагедия произошла 31 марта около 18:00, передает BAQ.KZ

Девочка находилась возле воды, играла на берегу реки, поскользнулась и упала в воду.

После произошедшего были организованы поисковые работы. 

В операции принимали участие сотрудники экстренных служб и волонтеры.

В результате проведённых поисков тело ребёнка было обнаружено. 

