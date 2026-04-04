В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
4 Апреля 2026, 23:11
Фото: OTYRAR
В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки. Трагедия произошла 31 марта около 18:00, передает BAQ.KZ.
Девочка находилась возле воды, играла на берегу реки, поскользнулась и упала в воду.
После произошедшего были организованы поисковые работы.
В операции принимали участие сотрудники экстренных служб и волонтеры.
В результате проведённых поисков тело ребёнка было обнаружено.
