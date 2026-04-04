В селе Машат Туркестанской области найдено тело утонувшей девочки. Трагедия произошла 31 марта около 18:00, передает BAQ.KZ.

Девочка находилась возле воды, играла на берегу реки, поскользнулась и упала в воду.

После произошедшего были организованы поисковые работы.

В операции принимали участие сотрудники экстренных служб и волонтеры.

В результате проведённых поисков тело ребёнка было обнаружено.