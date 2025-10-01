Сильный пожар вспыхнул в селе имени Кенена Азербаева Алматинской области. Как сообщает корреспондент BAQ.KZ с места событий, огонь уничтожил пять частных жилых домов. Пожар до сих пор не удаётся полностью локализовать — спасатели продолжают борьбу с огнём.

Условия работы чрезвычайно сложные: в селе сильный ветер, ограниченное количество спецтехники и перебои с подачей воды. Всё это мешает оперативному тушению.

фото автора

К сожалению, уже подтверждена гибель трёх человек, среди которых — маленький ребёнок. Эту информацию корреспонденту сообщили сотрудники ДЧС Алматы, задействованные в ликвидации пожара. Точное число пострадавших и погибших уточняется.

На место прибыли дополнительные силы из города, но ветер усиливается, создавая новые очаги возгорания. Полиция пока воздерживается от официальных комментариев.

Наш корреспондент продолжает работу на месте происшествия и следит за развитием событий.

Видео: Венера Касумова.