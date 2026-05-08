В селе Родина открыли музей с техникой времен войны

В село Родина торжественно открыли филиал Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, где увековечены имена более 130 жителей Акмолинской области.

В церемонии участвовали министр обороны Даурен Косанов, аким Акмолинская область Марат Ахметжанов, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, ветераны Вооруженных сил и жители региона.

Новый музейный комплекс создан как объект военно-патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.

Что представили в музее

Экспозиция включает более 100 экспонатов, среди которых около 16 единиц военной техники 1939–1944 годов выпуска.

Посетители смогут увидеть:

бронетанковую технику;

артиллерийские системы;

авиационные образцы;

стрелковое вооружение;

предметы военного быта.

Также в музее представлены архивные материалы, боевые знамена и разделы, посвященные героям-акмолинцам и трудовому подвигу тыла.

Филиал музея был открыт по инициативе генерального директора агрофирмы Агрофирма "Родина" Иван Сауэр при поддержке Министерства обороны.

В создании музея также участвовали Мухтар Алтынбаев, Бахытжан Ертаев, Руслан Жаксылыков и заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов.

Министр обороны о значении музея

Выступая на церемонии, Даурен Косанов подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

"Сегодня мы открываем не просто музей, а место памяти, уважения и воспитания будущих поколений. Именно через такие проекты молодежь начинает глубже понимать цену мира и подвиг старшего поколения", - отметил министр обороны.

Начальник Национального военно-патриотического центра Арман Асенов заявил, что подобные музеи помогают молодежи прикоснуться к "живой истории" и формируют уважение к подвигам предков.

Завершилось мероприятие концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра и детской студии "Жас сарбаз".