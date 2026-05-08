В селе Родина открыли музей с техникой времен войны

В экспозиции представлены десятки образцов военной техники, архивные материалы и экспонаты времен Великой Отечественной войны.

Сегодня 2026, 15:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство обороны Республики Казахстан Сегодня 2026, 15:21
Сегодня 2026, 15:21
175
Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

В село Родина торжественно открыли филиал Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, где увековечены имена более 130 жителей Акмолинской области.

В церемонии участвовали министр обороны Даурен Косанов, аким Акмолинская область Марат Ахметжанов, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, ветераны Вооруженных сил и жители региона.

Новый музейный комплекс создан как объект военно-патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.

Что представили в музее

Экспозиция включает более 100 экспонатов, среди которых около 16 единиц военной техники 1939–1944 годов выпуска.

Посетители смогут увидеть:

  • бронетанковую технику;
  • артиллерийские системы;
  • авиационные образцы;
  • стрелковое вооружение;
  • предметы военного быта.

Также в музее представлены архивные материалы, боевые знамена и разделы, посвященные героям-акмолинцам и трудовому подвигу тыла.

Филиал музея был открыт по инициативе генерального директора агрофирмы Агрофирма "Родина" Иван Сауэр при поддержке Министерства обороны.

В создании музея также участвовали Мухтар Алтынбаев, Бахытжан Ертаев, Руслан Жаксылыков и заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов.

Министр обороны о значении музея

Выступая на церемонии, Даурен Косанов подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

"Сегодня мы открываем не просто музей, а место памяти, уважения и воспитания будущих поколений. Именно через такие проекты молодежь начинает глубже понимать цену мира и подвиг старшего поколения", - отметил министр обороны.

Начальник Национального военно-патриотического центра Арман Асенов заявил, что подобные музеи помогают молодежи прикоснуться к "живой истории" и формируют уважение к подвигам предков.

Завершилось мероприятие концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра и детской студии "Жас сарбаз".

Самое читаемое

Наверх