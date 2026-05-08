В селе Родина открыли музей с техникой времен войны
В экспозиции представлены десятки образцов военной техники, архивные материалы и экспонаты времен Великой Отечественной войны.
В село Родина торжественно открыли филиал Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, где увековечены имена более 130 жителей Акмолинской области.
В церемонии участвовали министр обороны Даурен Косанов, аким Акмолинская область Марат Ахметжанов, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, ветераны Вооруженных сил и жители региона.
Новый музейный комплекс создан как объект военно-патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.
Что представили в музее
Экспозиция включает более 100 экспонатов, среди которых около 16 единиц военной техники 1939–1944 годов выпуска.
Посетители смогут увидеть:
- бронетанковую технику;
- артиллерийские системы;
- авиационные образцы;
- стрелковое вооружение;
- предметы военного быта.
Также в музее представлены архивные материалы, боевые знамена и разделы, посвященные героям-акмолинцам и трудовому подвигу тыла.
Филиал музея был открыт по инициативе генерального директора агрофирмы Агрофирма "Родина" Иван Сауэр при поддержке Министерства обороны.
В создании музея также участвовали Мухтар Алтынбаев, Бахытжан Ертаев, Руслан Жаксылыков и заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов.
Министр обороны о значении музея
Выступая на церемонии, Даурен Косанов подчеркнул важность сохранения исторической памяти.
"Сегодня мы открываем не просто музей, а место памяти, уважения и воспитания будущих поколений. Именно через такие проекты молодежь начинает глубже понимать цену мира и подвиг старшего поколения", - отметил министр обороны.
Начальник Национального военно-патриотического центра Арман Асенов заявил, что подобные музеи помогают молодежи прикоснуться к "живой истории" и формируют уважение к подвигам предков.
Завершилось мероприятие концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра и детской студии "Жас сарбаз".
