В селе Тургень Алматинской области восстанавливают аварийный мост

Данный объект был признан аварийным еще в 2024 году. В настоящее время определен подрядчик, который приступил к восстановлению моста. Завершить строительные работы планируется в течение трех месяцев. Сегодня аким Алматинской области Марат Султангазиев специально посетил объект и ознакомился с ходом строительства, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В настоящее время на объекте задействованы четыре единицы техники, работы выполняют более десяти специалистов. Строительство моста началось неделю назад. Демонтажные работы полностью завершены, ведется подготовка к буровым работам. По словам подрядчика, объект планируется полностью сдать в эксплуатацию в ноябре.