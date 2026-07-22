В селе Тургень Алматинской области восстанавливают аварийный мост
Несколько недель назад вследствие продолжительных осадков река Турген вышла из берегов, что привело к разрушению моста.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Данный объект был признан аварийным еще в 2024 году. В настоящее время определен подрядчик, который приступил к восстановлению моста. Завершить строительные работы планируется в течение трех месяцев. Сегодня аким Алматинской области Марат Султангазиев специально посетил объект и ознакомился с ходом строительства, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
В настоящее время на объекте задействованы четыре единицы техники, работы выполняют более десяти специалистов. Строительство моста началось неделю назад. Демонтажные работы полностью завершены, ведется подготовка к буровым работам. По словам подрядчика, объект планируется полностью сдать в эксплуатацию в ноябре.
«Этот мост имеет важное значение как для жителей, так и для туристов. Поэтому особое внимание необходимо уделить качеству работ и соблюдению сроков строительства. Все технические требования должны строго выполняться на каждом этапе реализации проекта», — подчеркнул глава региона.
Самое читаемое
- Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам
- «Голова в холодильнике»: жуткую тайну исчезновения мужчины раскрыли в Хромтау
- В Казахстане появится первый кампус Network School
- В Павлодарской области после урагана сняли загадочную воронку в небе
- Шымбулак и Oi-Qaragai объединят в крупнейший горнолыжный курорт