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  • В селе Тургень Алматинской области восстанавливают аварийный мост

В селе Тургень Алматинской области восстанавливают аварийный мост

Несколько недель назад вследствие продолжительных осадков река Турген вышла из берегов, что привело к разрушению моста.

22 Июля 2026, 22:13
АВТОР
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Акимат Алматинской области 22 Июля 2026, 22:13
22 Июля 2026, 22:13
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Фото: Акимат Алматинской области

Данный объект был признан аварийным еще в 2024 году. В настоящее время определен подрядчик, который приступил к восстановлению моста. Завершить строительные работы планируется в течение трех месяцев. Сегодня аким Алматинской области Марат Султангазиев специально посетил объект и ознакомился с ходом строительства, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В настоящее время на объекте задействованы четыре единицы техники, работы выполняют более десяти специалистов. Строительство моста началось неделю назад. Демонтажные работы полностью завершены, ведется подготовка к буровым работам. По словам подрядчика, объект планируется полностью сдать в эксплуатацию в ноябре.

«Этот мост имеет важное значение как для жителей, так и для туристов. Поэтому особое внимание необходимо уделить качеству работ и соблюдению сроков строительства. Все технические требования должны строго выполняться на каждом этапе реализации проекта», — подчеркнул глава региона.

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