В селе Жарык Мугалжарского района Актюбинской области состоялось торжественное открытие нового медицинского пункта. Построен он за счет возвращённых незаконно приобретённых активов, передает BAQ.KZ.

Строительство обеспечено областной прокуратурой.

Новый медицинский объект рассчитан на приём до 25 пациентов. Это позволит жителям сел получать первичную медицинскую помощь на месте, не выезжая в районный центр. Медпункт оснащен диагностическим оборудованием.

В торжественном открытии объекта участие приняли участие заместитель акима Актюбинской области, аким района, прокурор района, представители государственных органов, общественности и местные жители.