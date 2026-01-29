В 2023-2025 годах в стране проведена масштабная модернизация 3 008 школ в малых городах, районных центрах и сельской местности, передает BAQ.KZ.

За это время были проведены капитальные и текущие ремонты, приобретены современные предметные кабинеты, обновлена школьная мебель, модернизированы библиотеки и столовые, а также усилены системы безопасности.

Так, капитальный ремонт проведен 369 школах, текущий – в 1 817 школах. приобретено 2 917 предметных кабинетов, обновлена мебель в 1 697 школах, модернизированы библиотеки в 2 413 школах, модернизированы столовые в 1 401 школе, системы безопасности улучшены в 1 705 школах.