В сельских школах Казахстана улучшены условия обучения для 1,1 млн учащихся
В 2023-2025 годах в стране проведена масштабная модернизация 3 008 школ в малых городах, районных центрах и сельской местности, передает BAQ.KZ.
За это время были проведены капитальные и текущие ремонты, приобретены современные предметные кабинеты, обновлена школьная мебель, модернизированы библиотеки и столовые, а также усилены системы безопасности.
Так, капитальный ремонт проведен 369 школах, текущий – в 1 817 школах. приобретено 2 917 предметных кабинетов, обновлена мебель в 1 697 школах, модернизированы библиотеки в 2 413 школах, модернизированы столовые в 1 401 школе, системы безопасности улучшены в 1 705 школах.
– Модернизация направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами через создание благоприятных комфортных условий для обучения и воспитания детей, укрепление материально-технического оснащения. Всего по итогам проведенных работ улучшены условия обучения более чем для 1,1 млн школьников по всей стране, – отмечают в Министерстве просвещения РК.
