Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой в Правительстве рассмотрели ход реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", начатого в 2023 г. в соответствии с поручением Главы государства, передаёт BAQ.KZ.

Центральной темой встречи стал ход реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", включающего строительство объектов первичной медико-санитарной помощи, модернизацию центральных районных больниц и обеспечение их квалифицированными кадрами.

На сегодняшний день завершено строительство 645 из 655 объектов ПМСП. Из них 226 построены в селах, ранее не охваченных медицинской инфраструктурой, еще 419 возведены взамен устаревших помещений. Оставшиеся 10 объектов ПМСП будут введены в эксплуатацию до конца текущего года. Аида Балаева поручила акиматам обеспечить своевременное завершение строительно-монтажных работ, проектного сопровождения и устранение возможных административных препятствий.