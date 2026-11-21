19-летний водитель получил 15 суток ареста за пьяную езду в Семее
19-летнего автомобилиста также лишили водительских прав на семь лет за управление машиной в состоянии опьянения
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В Семее 19-летний водитель автомобиля Haval M6 выехал на встречную полосу, объезжая островок безопасности на Привокзальной площади. Нарушение зафиксировали камеры Центра оперативного управления, после чего ближайший экипаж патрульной полиции получил информацию о произошедшем.
При проверке патрульные выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что молодой человек находился за рулём в нетрезвом состоянии.
По решению суда за управление автомобилем в состоянии опьянения ему назначили 15 суток административного ареста и лишили права управления транспортными средствами на семь лет. За выезд на встречную полосу водитель отдельно лишён права управления на шесть месяцев.
После судебного разбирательства молодого человека поместили в специальный приёмник для административно арестованных.
Департамент полиции области Абай призвал автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль после употребления алкоголя. В ведомстве рекомендуют в таких случаях воспользоваться услугами такси или передать управление трезвому водителю с соответствующими правами.
Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» продолжается.
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