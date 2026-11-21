В Семее 19-летний водитель автомобиля Haval M6 выехал на встречную полосу, объезжая островок безопасности на Привокзальной площади. Нарушение зафиксировали камеры Центра оперативного управления, после чего ближайший экипаж патрульной полиции получил информацию о произошедшем.

При проверке патрульные выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что молодой человек находился за рулём в нетрезвом состоянии.

По решению суда за управление автомобилем в состоянии опьянения ему назначили 15 суток административного ареста и лишили права управления транспортными средствами на семь лет. За выезд на встречную полосу водитель отдельно лишён права управления на шесть месяцев.

После судебного разбирательства молодого человека поместили в специальный приёмник для административно арестованных.

Департамент полиции области Абай призвал автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль после употребления алкоголя. В ведомстве рекомендуют в таких случаях воспользоваться услугами такси или передать управление трезвому водителю с соответствующими правами.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» продолжается.