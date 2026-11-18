В Семее восстановили право на бесплатное питание для 197 школьников из 44 общеобразовательных организаций. Несмотря на то что дети имели законное право на эту социальную поддержку, в 2025–2026 учебном году они фактически ее не получали.

Нарушения выявила городская прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения школьников бесплатным питанием.

После вмешательства надзорного органа все 197 несовершеннолетних включили в списки получателей бесплатного питания. Таким образом, их права были восстановлены.

Кроме того, виновных должностных лиц привлекли к предусмотренной законом ответственности.

В прокуратуре области Абай сообщили, что работа по защите прав несовершеннолетних и обеспечению социальных гарантий, предусмотренных законодательством, продолжается.