В Семее 197 школьников незаконно оставили без бесплатного питания
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В Семее восстановили право на бесплатное питание для 197 школьников из 44 общеобразовательных организаций. Несмотря на то что дети имели законное право на эту социальную поддержку, в 2025–2026 учебном году они фактически ее не получали.
Нарушения выявила городская прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обеспечения школьников бесплатным питанием.
После вмешательства надзорного органа все 197 несовершеннолетних включили в списки получателей бесплатного питания. Таким образом, их права были восстановлены.
Кроме того, виновных должностных лиц привлекли к предусмотренной законом ответственности.
В прокуратуре области Абай сообщили, что работа по защите прав несовершеннолетних и обеспечению социальных гарантий, предусмотренных законодательством, продолжается.
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