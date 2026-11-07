В Семее автобус загорелся посреди дороги

В Семее во время движения загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло на улице Қаржаубайұлы. На место прибыли подразделения МЧС.

Пожарные оперативно ликвидировали огонь. По данным спасателей, пострадавших нет. В момент происшествия пассажиров в салоне не было.