В Семее автобус загорелся посреди дороги
7 Ноября 2026, 05:14
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7 Ноября 2026, 05:147 Ноября 2026, 05:14
200Фото: изображение создано нейросетью
В Семее во время движения загорелся пассажирский автобус. Возгорание произошло на улице Қаржаубайұлы. На место прибыли подразделения МЧС.
Пожарные оперативно ликвидировали огонь. По данным спасателей, пострадавших нет. В момент происшествия пассажиров в салоне не было.
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