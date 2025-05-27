Лифты старого образца не только возят пассажиров между этажами, но и вызывают ироничное умиление и ностальгию казахстанцев. Так в интернете разлетелся ролик о подобной "машине времени" из Семея. А между тем, таких подъёмников в городе десятки. Им давно за 30, то есть явно отслужили эксплуатационный срок! Лифты с ящиками для мелочи уже не встретишь в большинстве казахстанских городов, но прощаться с семейчанами они пока не собираются. Как выглядит лифтовое хозяйство Семея и почему модернизируется на низкой скорости, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Привет из прошлого!

Лифты с "ящиками для мелочи" появились в Семее в первые годы независимости. Они встречаются в советских новостройках и девятиэтажках, построенных в 90-е годы.

До развала Советского союза все лифты были номинально бесплатными, оплата входила в эксплуатационные расходы жителей по содержанию домов. Поэтому каждый гость мог бесплатно добраться до нужного этажа. В некоторых и по сей день домах сохранилась эта система.

Всё поменялось позже. И социум, и подход к использованию коммунальных благ. Система ЖКХ, как и большая часть инфраструктуры, стала рушиться. В некоторых КСК обслуживание лифта выделилось из общей массы коммунальных услуг.

Например, первые, вторые, а в некоторых домах и третьи этажи отказались от подъёмника, а соответственно - и эксплуатационных расходов. Затем к ним присоединились владельцы съёмных квартир, оставляя выбор своим арендаторам: нужен лифт - платите сами!

В итоге бремя оплаты услуг за эксплуатацию лифтов легло на оставшуюся часть жильцов. Но этого не хватало, и услуга со временем стала платной для всех.

Поэтому необходимо было устроить систему сбора. Семипалатинские "кулибины" 90-х годов применили технологию уличных телефонов-автоматов системы АМТ, которые в то время стали уходить в прошлое из-за повсеместной телефонизации. А ведь раньше такие аппараты были единственным средством связи.

В лифтах Семея чаще всего можно увидеть именно АМТ – автоматизированные монетные телефоны 1969 года разработки, которые в годы своего прямого назначения принимали монеты по две копейки за один исходящий звонок. Кстати, экстренные вызовы - пожарная охрана, милиция, скорая помощь, аварийная газовой службы - были бесплатными.

"Автоматы принимали только монетку две копейки. Поэтому они были дефицитными и самыми востребованными. "Двушки" старались сохранять, чтобы всегда были деньги на звонок. На современный лад, это как своеобразное пополнение карты. На три копейки можно было попить лимонад с сиропом. Поэтому "двушки" и "трёшки" всегда были в ходу. Их старались не отдавать в кассу. Когда не было двух-копеечных монет, люди вынужденно отправляли в приёмник десять копеек, потому что по размеру они были один в один. И, конечно, люди сожалели, что приходится платить за подъём на верхние этажи в пять раз дороже", - вспоминают семейчане.

В первые годы независимости и отмены советской валюты, казахстанских монет ещё не выпускали, все деньги - и тиыны, и тенге, были бумажными. Поэтому было решено перейти на жетоны. Их выпускали специально для телефонных коробок. А со временем эти уличные аппараты перебрались в многоэтажки и стали приёмниками монет в лифтах. Сейчас проезд в "кабине" обходится по 10 тенге в одну сторону. Спуск тоже платный.

Лифтёр – родной человек!

Сейчас в Семее насчитывается 1569 многоквартирных домов, в которых установлен 901 лифт. Из них 518 подъёмных камер отслужили эксплуатационный срок длиной в 25 лет. По факту таким лифтам в среднем 30-35 лет. Свыше трёхсот лифтов требуют замены. 10 законсервированы. В таких домах люди осознанно отказываются от замены оборудования, как правило, из-за финансовых причин, и принимают решение не определённое время ходить по этажам пешком.

Сервисные компании Павлодара отказываются обслуживать лифт из-за его крайне изношенного состояния. Узнайте о том, как справляются жители многоэтажек, пока старый подъёмник ежемесячно выходит из строя.

Обслуживанием лифтов в Семее занимаются четыре организации. Одна из них - ТОО "Семипалатинсклифт" - взяла на себя сервис и содержание лифтов с монетами. В Семее их десятки.

Самые высокие жилые здания в Семее - это 16-этажные дома по проспекту Шакарима. Их возвели в Семее в 90-х годах по программе "Жильё". Первые монолитные новоделы построены по скользящей металлической опалубке. По методу строительства и высотности они являются своего рода достопримечательностями.

В каждом доме установлено по два лифта, но работает, зачастую, по одному. Поэтому в случае неисправности или отсутствия электричества, что нередко бывает в Семее, людям приходится подниматься и спускаться пешком.

Екатерина Аргымбаева - жительница самого скандального из этих "небоскрёбов" по адресу Валиханова, 157.

Дело в том, что осенью прошлого года многоэтажку нарядили как новогоднюю ёлку, укутали в гирлянду. Теперь её видно почти из любой точки города. Но жители возмущены такой щедростью городской администрации, и не очень рады светящемуся подарку. Они призывают согласовывать с ними расходы на дом и тратить бюджетные деньги на более важные проблемы. Например, на обновление лифта.

"Мы ездим с опаской. Он шумит и трясётся. Лифтёр для нас уже родной человек, потому что частенько возникают неисправности. Когда приезжают гости из России и других городов Казахстана, то удивляются нашему лифту и тому, что нужно бросать монету. Чаще всего у них нет наличной мелочи, и я спускаюсь за гостями сама. У большинства жителей нашего дома есть карточки, которые мы прикладываем к датчику. Проезд за наличные - 10 тенге, по карте - 9 тенге. Забавно, что в некоторых других домах наши карточки срабатывают", - рассказала наша собеседница и показала единственный работающий на весь дом лифт. Соседний уже несколько месяцев не эксплуатируется.

Порой проехать в таком лифте невозможно даже имея горсть монет номиналом 10 тенге. Своенравный аппарат требует особого отношения. Местные говорят, что по коробке нужно хорошенько стукнуть.

"Бывает, заходит человек в лифт, бросает монету, а лифт не едет. А там кулаком стукнуть надо, чтобы провалилось. Так и уходят монеты, а лифт стоит", - улыбается Екатерина, рассказывая не самый гуманный лайфхак про местные лифты.

Кстати, экономные пользователи подъёмников применяют забавный и незаконный способ не искать хранить мелочь. Они подвешивают 10 тенге на нитку, отпускают в приёмник, а когда автомат срабатывает и загорается зелёная лампочка, возвращают многоразовую монету в карман.

Программа модернизации

По статистике, больше половины лифтов в Семее необходимо заменить из-за превышения срока службы эксплуатации - 518 из имеющихся в городе 901 лифта. Ведь согласно новым поправкам в Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов", подъёмники, отработавшие срок эксплуатации до 15 февраля 2025 года, должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями.

Здесь мы написали о том, сколько лифтов по всей стране необходимо заменить, и какие трагические ситуации с ними связаны.

Таким образом, все лифты, которые начали функционировать ранее 2013 года, представляют опасность. Что же тогда говорить о семейских лифтах, которым давно за 30! Выходит, они небезопасны и незаконны!

Для лифтов старше 25 лет запчасти практически не выпускают вовсе. В результате ремонт становится невозможным или экономически нецелесообразным, что увеличивает риск аварийных ситуаций.

В Казахстане насчитывается около семи тысяч устаревших лифтов. Кстати, ранее контроль за лифтовым хозяйством осуществлял комитет промышленной безопасности, но со временем эти функции передали в местные исполнительные органы.

Государство предъявляет высокие требования к состоянию лифтов, но при этом не берёт на себя расходы по их замене. Согласно закону "О жилищных отношениях", крыша, подвал, лестничные марши, лифты - это общее имущество объекта кондоминиума, то есть собственность жильцов. А значит то, что находится в доме, люди обязаны ремонтировать за свой счёт. Сюда же входит благоустройство территории.

Единственное, что сейчас может предложить акимат, это воспользоваться программой модернизации лифтового хозяйства, которая предусматривает беспроцентный кредит в рассрочку от семи до 15 лет. Практика показывает, что собственники квартир не растягивают платёж надолго, и выбирают семь лет.

"По программе Новая концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры собственники могут на возвратной основе заменить и установить новые лифты. Отдел жилищных отношений утвердил "Правила компенсации", согласно которым предусматривается замена или ремонт лифтов при согласии двух трети собственников квартир, нежилых помещений за счёт бюджетных средств. Данные средства выделяются при условии возвратности собственниками, подрядная организация определяется по итогам открытого конкурса, проведённого на портале госзакупок", - рассказала руководитель отдела жилищных отношений и жилищной инспекции Диана Шаяхметова.

Первыми этой программой воспользовались жители домов по адресу Дулатова, 145, и 15 микрорайон, 18, где на протяжении долгих лет лифты были законсервированы. В первом случае на замену подъёмников бюджет выделил 33,2 миллионов тенге с учётом НДС. Во втором - 29,8 миллионов тенге.

"Один лифт в этих домах обошёлся в 16,5 миллионов, а в каждом доме их по два. Туда входит демонтаж и монтаж нового оборудования. Демонтированный старый лифт предоставляется органу управления домом. Компания из Усть-Каменогорска установила лифт китайского производства. Как правило, чаще всего завозят лифтовое оборудование из Китая и Беларуси", - рассказала Диана Шаяхметова.

На сегодняшний день реновация лифтов идёт в левобережье, где планируется заменить три подъёмных механизма, каждый из которых стоит 15,8 миллионов тенге.

Сумма ежемесячного платежа зависит от площади квартиры. Например, житель двухкомнатной квартиры площадью 66 квадратных метра, взявший рассрочку на семь лет, платит 4 718 тенге в месяц.

Не прошли проверку

Каждый год микрорайон "Карагайлы", который строится ударными темпами, добавляет новые подъёмные кабины лифтовому хозяйству Семея.

Репортаж о том, как урбанистические мечты семейчан превратились в большую коммунальную проблему. Как выглядит "Карагайлы" среди песков соснового бора, и почему его называют посёлком в "пустыне", смотрите здесь.

Именно в этом районе расселяют очередников. Сотни многодетных семей, матерей-одиночек, людей с инвалидностью и других представителей из категории социально-уязвимых и бюджетных групп получают здесь заветное жильё. Правда, не всё так радужно, как ожидают горожане.

Например, в домах по адресу Карагайлы, 74 блок 9, 10 и 11 вот уже полгода не работают лифты. Люди заселились в январе текущего года. И всё это время новосёлы вынуждены спускаться и пониматься на этажи пешком. Учитывая, какой контингент здесь проживает, можно представить, с какими проблемами сталкиваются люди.

Как мы выяснили в городском акимате, лифты в домах есть, но они не прошли проверку на безопасность.

"У людей заработает лифт, когда подрядчик сдаст его в безопасном и проверенном состоянии", - пояснили в жилищной инспекции, которая ведёт регистрацию всех лифтов города, в том числе социальных.

Лифт - это объект повышенной опасности, который при неправильной эксплуатации несёт угрозу жизни и здоровью людей, напомнили в ведомстве. Поэтому, прежде чем запускать его, застройщик обязан испытать подъёмное оборудование. А перед этим - подать документы. Но в Карагайлы этого ещё не было сделано.

"Прежде, чем запускать лифт, необходимо поставить его в специальный реестр. Для этого застройщик направляет в наш отдел документы через электронную систему Е-лицензирование. Затем по алгоритму выезжает специалист, помещает в кабину грузы, обследует шахту, проверяет грузоподъёмность, и только после этого лифт ставят на учёт. Из названных адресов в Карагайлы документы нам ещё не подавали. У них будет лифт только тогда, когда подрядчик сдаст его в нормальном безопасном состоянии", - уточнила руководитель жилищной инспекции Диана Шаяхметова.

За 2024 года в Семее было принято и введено в эксплуатацию 69 новых лифтов. В реестре жилищной инспекции находятся подъемные механизмы как жилых, так и социальных объектов. Так, в Семее насчитывается 30 социальных лифтов, которые расположены в акиматах, больницах и других бюджетных организациях и госструктурах.

А вот лифт в единственном надземном переходе Семея - это исключение. Он находится на балансе городского отдела транспорта. Мало кто из горожан видел его в работающем состоянии.

Надземный переход, как и лифт в нём - это проблемные долгострои Семея. Пешеходную конструкцию строили несколько лет, потратили 40 миллионов бюджетных средств. Необходимость вызвана вопросами безопасности, поскольку рядом расположена школа-гимназия №6. Но если молодому населению подниматься на три пролёта не составляет труда, то пожилые и люди с инвалидностью не могут осилить такое "легкоатлетическое испытание".

Прошедшей зимой лифт некоторое время работал. Мы убедились в этом лично. Но вот уже несколько месяцев как подъёмник стоит. В нём выбиты стёкла. Двери наскоро опечатаны бюджетным способом - ручки обмотали проволокой.

В городском отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог рассказали, что техническое обслуживание лифта осуществляет ТОО "EYSAR LIFT SERVIS". Его грузоподъёмность - 400 кг, скоростью 0,25 м/с, а высота подъема - 7 метров.

По данным чиновников, лифт отключили по требованиям техники безопасности.

"Причиной стало повреждение пластикового окна наружной двери лифта. Организация, занимающаяся заменой пластиковых окон, согласилась произвести замеры, а установку нового окна проведут 26 мая текущего года", - рассказали о проблеме общедоступного лифта в ведомстве.

Надо отметить, что этот надземный переход в жаркое время превращается не меньше чем в "газовую камера". Отсутствие ветровых отверстий в куполе из карбонатного материала создаёт невыносимую духоту. Эффект парника усиливается под воздействием металлических конструкций.

Напомним, ровно год назад, в мае 2024 года, в Семее повредился трос лифта с шестью пассажирами, находившимися внутри. Случай, едва не ставший несчастным, привёл к госпитализации почти всех пострадавших.

Причиной жёсткой остановки стал перегруз. Коммунальщики предупреждают, не стоит допускать перегруза в лифте, особенно если это касается кабин, отслуживших эксплуатационный срок. Они в зоне риска.

Стоит отметить, что в 2023 году в стране серьёзно заговорили о производстве лифтового оборудования в Казахстане в союзе с китайской корпорацией Jiangsu WELM Technology Co., Ltd. С учётом роста объемов строительства и износа лифтового хозяйства запуск производства подъёмников мог бы закрыть важные потребности.

Автор фото и видео Альбина Халел.