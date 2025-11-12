В Семее доверчивая мать потеряла миллионы из-за обещанной хирургической операции
Мошенничество под видом помощи дочери.
В Семее полицейские раскрыли случай мошенничества, в результате которого 30-летняя местная жительница потеряла крупную сумму денег, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Потерпевшая рассказала, что ее 42-летняя знакомая воспользовалась доверием и убедила, что сможет организовать хирургическую операцию для дочери по сниженной цене. Доверчивая женщина передала злоумышленнице 2 миллиона тенге, однако операция так и не состоялась, а деньги были потрачены на личные нужды подозреваемой.
После того как обман вскрылся, пострадавшая обратилась в полицию. Во время допроса подозреваемая призналась в содеянном, объяснив, что получила деньги и использовала их для себя.
По факту мошенничества в крупном размере начато досудебное расследование, а подозреваемая помещена в изолятор временного содержания.
