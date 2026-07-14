В Семее двое детей утонули в реке
14 Июля 2026, 04:43
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14 Июля 2026, 04:4314 Июля 2026, 04:43
147Фото: semeynews.kz
В Семее двое детей — 9 и 10 лет — утонули в реке Иртыш. Трагедия произошла 12 июля в районе Нахаловки. Тела погибших извлекли из воды сотрудники спасательной службы. После происшествия полиция усилила профилактические рейды у водоемов.
Особое внимание сотрудники уделяют детям, которые находятся у воды без сопровождения взрослых, а также местам, где купание запрещено. В департаменте полиции области Абай призвали родителей не оставлять детей без присмотра у рек и озер и всегда знать, где и с кем находится ребенок.
Даже несколько минут без контроля могут привести к непоправимым последствиям, — напомнили в полиции.
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