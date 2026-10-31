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  • В Семее двух водителей оштрафовали за опасные маневры на Подвесном мосту

В Семее двух водителей оштрафовали за опасные маневры на Подвесном мосту

Нарушителей установили после публикации видеозаписи в социальных сетях. Каждому назначили штраф в размере пяти МРП.

31 Октября 2026, 10:30
АВТОР
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МВД РК 31 Октября 2026, 10:30
31 Октября 2026, 10:30
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Фото: МВД РК

В Семее полицейские привлекли к административной ответственности двух автомобилистов, которые нарушали правила дорожного движения на Подвесном мосту. Их действия попали на видео, опубликованное в интернете.

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, водители грубо нарушали правила маневрирования на одном из главных символов города, а затем сами разместили запись в социальных сетях.

Правоохранители установили личности участников инцидента. Ими оказались 34-летний водитель автомобиля Lada 21705 и 18-летний водитель Mazda Xedos.

Обоих автомобилистов наказали за несоблюдение требований ПДД, касающихся подачи сигналов перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Каждому назначили штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

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