В Семее двух водителей оштрафовали за опасные маневры на Подвесном мосту
Нарушителей установили после публикации видеозаписи в социальных сетях. Каждому назначили штраф в размере пяти МРП.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Семее полицейские привлекли к административной ответственности двух автомобилистов, которые нарушали правила дорожного движения на Подвесном мосту. Их действия попали на видео, опубликованное в интернете.
Как сообщили в департаменте полиции области Абай, водители грубо нарушали правила маневрирования на одном из главных символов города, а затем сами разместили запись в социальных сетях.
Правоохранители установили личности участников инцидента. Ими оказались 34-летний водитель автомобиля Lada 21705 и 18-летний водитель Mazda Xedos.
Обоих автомобилистов наказали за несоблюдение требований ПДД, касающихся подачи сигналов перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Каждому назначили штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Бой Жанибека Алимханулы вызвал настоящий билетный ажиотаж в Дании
- «Мәңгілік Ел» и наследие тюрков: Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением
- Касым-Жомарт Токаев предложил России присоединиться к Организации тюркских государств
- Тело 54-летнего мужчины обнаружили в реке Есиль в Астане