В Семее двух водителей оштрафовали за опасные маневры на Подвесном мосту

В Семее полицейские привлекли к административной ответственности двух автомобилистов, которые нарушали правила дорожного движения на Подвесном мосту. Их действия попали на видео, опубликованное в интернете.

Как сообщили в департаменте полиции области Абай, водители грубо нарушали правила маневрирования на одном из главных символов города, а затем сами разместили запись в социальных сетях.

Правоохранители установили личности участников инцидента. Ими оказались 34-летний водитель автомобиля Lada 21705 и 18-летний водитель Mazda Xedos.

Обоих автомобилистов наказали за несоблюдение требований ПДД, касающихся подачи сигналов перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Каждому назначили штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.