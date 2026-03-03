В Семее горит детский развлекательный центр
Противопожарная служба работает по повышенному рангу.
Сегодня 2026, 21:01
307Фото: МЧС РК
В Семее горит детский развлекательный центр. К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнём, передает BAQ.KZ.
Пожар имел развившуюся форму, произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно.
Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.
По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники.
На месте пожара создан оперативный штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды.
Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается.
