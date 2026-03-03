В Семее горит детский развлекательный центр

Противопожарная служба работает по повышенному рангу.

Сегодня 2026, 21:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня 2026, 21:01
Сегодня 2026, 21:01
307
Фото: МЧС РК

В Семее горит детский развлекательный центр. К моменту прибытия первых подразделений здание горело открытым огнём, передает BAQ.KZ.

Пожар имел развившуюся форму, произошло частичное обрушение кровли. Со слов администрации, люди эвакуировались самостоятельно.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

По периметру объекта поданы водяные стволы, в том числе с использованием высотной техники.

На месте пожара создан оперативный штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших на 112 не поступала. Тушение пожара продолжается.

Самое читаемое

Наверх