В Семее планируют построить завод, который будет сжигать отходы и одновременно производить электрическую и тепловую энергию. Проект вошёл в число пяти инвестиционных инициатив, одобренных региональным координационным советом по привлечению инвестиций. Общая стоимость пяти проектов составляет 1,22 трлн тенге.

По данным областного издания Abainews.kz, их реализация должна обеспечить 11 395 новых рабочих мест. Три проекта планируют реализовать в Семее, ещё два — в Маканчинском районе. Помимо мусоросжигательного завода, в Семее намерены построить производственный комплекс по выпуску асфальтобетонных и бетонных смесей, а также многофункциональный складской и транспортно-логистический комплекс Silkway HUB.

Аким области Берик Уали поручил взять реализацию проектов на особый контроль. При этом подробности пока не раскрываются: неизвестны инвесторы, стоимость каждого объекта, предполагаемые места строительства и сроки реализации. Не сообщается и то, какие объёмы отходов планируют перерабатывать и сколько электроэнергии завод сможет вырабатывать.