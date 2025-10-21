В Семее на улице Абая произошёл пожар в частном жилом доме, передает BAQ.KZ. Прибывшие на место подразделения МЧС установили, что возгорание началось в детской комнате — горели личные вещи и мебель. Благодаря оперативным действиям спасателей из задымлённого помещения были эвакуированы пять человек, в том числе четверо детей. Пострадавших нет.

По данным МЧС, причиной пожара стала детская шалость с огнём. В ведомстве напомнили родителям о необходимости регулярно объяснять детям опасность игр с огнём и не оставлять спички и зажигалки в открытом доступе.