В городе Семей вследствие обильных дождей и повышения температуры воздуха наблюдается осложнение паводковой ситуации. Об этом сообщили в акимате города, сообщает BAQ.KZ.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай, на номер экстренной службы 112 поступило более 200 обращений от жителей. Для оперативного реагирования и координации работ в акимате создан оперативный штаб под руководством акима города.

«В настоящее время на территории города работают силы и средства различных служб. Департамент по чрезвычайным ситуациям области Абай задействовал 24 сотрудника, 7 единиц техники и 10 мотопомп (1 прицепную и 9 переносных). Также к работам привлечены военнослужащие воинской части 68303 – 40 человек и 3 единицы техники. Кроме того, в ликвидации последствий паводковой ситуации участвуют местные исполнительные органы», – сообщили в акимате.

Отмечается, что от местных исполнительных органов задействовано 250 человек и специализированная техника: 68 ассенизационных машин, 10 погрузчиков, 32 самосвала и 20 мотопомп.

На данный момент откачано более 15 тысяч кубических метров воды. По данным ведомства, работы по предотвращению подтоплений продолжаются.