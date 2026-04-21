В Семее мужчина предлагал подросткам алкоголь и угрожал: полиция начала проверку
Подростки сообщили о приставаниях нетрезвого мужчины.
В социальных сетях распространяется видео из Семея, на котором мужчина пристаёт к подросткам, предлагает им алкоголь, а после отказа делает угрозы. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции области Абай, сообщает BAQ.KZ.
В полиции сообщили, что по факту публикации начата проверка.
«Данная видеозапись изучена. Заявление в полицию по изложенным фактам не поступало. Вместе с тем установлена автор контента - 17-летняя жительница Семея и её подруга, подтвердившие непристойное поведение и приставание нетрезвого мужчины», - сообщили в ДП.
Личность мужчины установлена
По данным правоохранительных органов, инцидент зарегистрирован в Ауэзовском отделе полиции.
«Личность мужчины установлена. К нему будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - отметили в полиции.
Полиция обратилась к гражданам
В ведомстве призвали граждан своевременно сообщать о правонарушениях.
«Просим граждан о любых противоправных действиях и нарушениях общественного порядка незамедлительно сообщать на канал “102” либо через мобильные приложения “Закон и Порядок”», - добавили в департаменте.
В настоящее время по факту проводится проверка.
