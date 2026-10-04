В Семее мужчину арестовали на пять суток за стрельбу из сигнального пистолета

В Семее жителя области Абай приговорили к пяти суткам административного ареста после стрельбы из сигнального пистолета возле ресторана.

Как передает Polisia.kz, инцидент произошёл 23 сентября около 02:00 возле одного из ресторанов на улице Момышулы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 23-летний житель Семея Никита Боронин.

В отношении мужчины были приняты меры за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и нарушение тишины.

Постановлением суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.

В полиции напомнили, что действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут ответственность в соответствии с законодательством.