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В Семее мужчину арестовали на пять суток за стрельбу из сигнального пистолета

23-летний житель города дважды выстрелил в воздух возле ресторана, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

4 Октября 2026, 14:33
АВТОР
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Скриншот видео 4 Октября 2026, 14:33
4 Октября 2026, 14:33
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Фото: Скриншот видео

В Семее жителя области Абай приговорили к пяти суткам административного ареста после стрельбы из сигнального пистолета возле ресторана.

Как передает Polisia.kz, инцидент произошёл 23 сентября около 02:00 возле одного из ресторанов на улице Момышулы. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина дважды выстрелил в воздух из сигнального пистолета.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции. Им оказался 23-летний житель Семея Никита Боронин.

В отношении мужчины были приняты меры за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и нарушение тишины.

Постановлением суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на пять суток.

В полиции напомнили, что действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут ответственность в соответствии с законодательством.

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