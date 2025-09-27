В Семее начали строить арену на 25 тысяч зрителей
Новый стадион возводится в микрорайоне города.
В Семее официально стартовало строительство современного футбольного стадиона, рассчитанного на 25 тысяч зрителей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Заместитель акима области Абай Серик Туленбергенов сообщил, что подрядчики уже приступили к закладке свайного фундамента.
Изначально планировалось, что арена вместимостью 12 тысяч человек появится на месте старого стадиона "Пищевик". Однако позже проект был пересмотрен: объект перенесли в новый микрорайон, а количество мест увеличили сначала до 20–22 тысяч, а затем окончательно закрепили планку на уровне 25 тысяч.
Местный футбольный клуб "Елимай" сейчас занимает пятую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, а впереди у команды всего три заключительных тура чемпионата.
Также ФК "Елимай" официально стал некоммерческим акционерным обществом.
