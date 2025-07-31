Уж осенью в Семее начнут строить новый административно-деловой центр на 75 тысяч человек. Для реализации грандиозного проекта выбрали окраину посёлка Аксай, что на северо-восточном выезде из Семея. Вокруг – лес, редкие дома и сотни электрических опор. Китайские компании уже пообещали построить современно жильё, а регионы Казахстана - социальную инфраструктуру. Именно здесь возведут 90% обещанных Семею подарков к юбилею Абая в рамках акции "Абайға құрмет". Как сейчас выглядит "площадка возможностей", какие планы строит администрация области, и где взять тепло на новые квадратные метры, в материале корреспондента BAQ.KZ.

Первые заявления о новом городском районе прозвучали от акима области Абай Берика Уали весной этого года. Высаживая деревья во время акции "Таза Казахстан", он напомнил о том, что когда-то Семей был зелёным городом, и что новая порция зелёной массы через несколько лет появится в районе Аксай.

На сегодня крупнейшие строительные площадки Семея развёрнуты в микрорайоне Карагайлы, где возводится, преимущественно, жильё по госпрограмме. И на левобережье вдоль Иртыша.

Как заявляют госслужащие из профильных ведомств, очередной район "будет круче, чем Карагайлы".

"Планируем, что Аксай будет круче, чем другие районы. Отличие Карагайлы в том, что дома там строят по госпрограмме: когда есть средства, дома строятся. А здесь, с точки зрения урбанистики, получится умный городок. Как город в городе", - рассказал исполняющий обязанности акима г. Семей Бекжан Бапышев.

Общая территория района составит 1000 га. Население - около 75 тысяч человек. Широкие улицы построят с учётом дальнейшего развития, а два больших парка станут его "лёгкими".

Во время проведения июньского инвестиционного форума в Семее, глава области Берик Уали довольно подробно изложил грандиозные планы. Согласно им, в рамках жилищного строительства в Аксае построят трёх и четырёхэтажные дома на территории 80 га, пяти и девятиэтажные на площади 150 гектаров, на 70 гектарах возведут дома высотой 12-17 этажей. А ещё здесь вырастут 30 и 40-этажные новоделы по формату Smart Сity в современном архитектурном стиле.

Понятие Smart City обозначает концепцию того самого "Умного города", о котором говорил Бапышев, и обеспечивается она связью технологий, коммуникаций и информации с интернетом. В результате это облегчает руководство городских процессов.

Для создания условий для образования и дошкольного досуга здесь планируют построить 12 детских садов на 4 200 мест, шесть школ на 2 000 учеников, одну школу для одарённых детей на 1 200 учеников, мечеть, этно-торговые павильоны и развлекательный комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров.

Площадь общественных пространств составит восемь гектаров, коттеджный городок разместится на 20 гектарах, этнопарк займёт площадь 40 гектар. Через умный город протянется 44 км дорог и 340 метров бульваров.

По мнению главы ГАСК по области Абай, строительство на пустой территории позволит потратить больше денег на инфраструктуру и качество.

"Более 99% той местности - это свободные земельные участки. Поэтому аким области Абай принял решение размещать деловой центр именно там. Нам нужны большие свободные площади, чтобы не тратить бюджетные деньги на изъятие земли. Представьте, если построить такой деловой центр в центральной части города, потребуется много денег на выкуп участков. Ведь это не только частные дома, это предприятия, дороги. В итоге это будет стоить очень дорого", - поделился своим мнением руководитель Государственного управления архитектурно-строительного контроля (ГАСК) области Абай Сайлаугалы Байназаров.

Новый район скоро отразится и в генплане, который утвердили в конце прошлого года. Сюда же внесут корректировки по системе дорог. В Семее давно говорят о необходимости объездной дороги с мостами через реку Иртыш. Аксай, стоящий на окраине, соединится с другими районами, в том числе, благодаря новому дорожному проекту.

Кварталы современных домов оснастят необходимой инфраструктурой и социальными объектами. Здесь планируют построить Дворец молодёжи, филармонию, Дом учёных и медиацентр, выставочный центр, Дом дружбы, стадион на 25 тысяч мест, музей, колледж, гостиницы, и, конечно же, школы и больницы. Многое из того, чего сейчас не хватает Семею, построят именно в Аксае.

Некоторые семейчане считают, что район задумали специально для зданий-подарков, которые пообещали Семею в честь 180-летия Абая Кунанбаева.

Другие понимают, что Семею нужно продолжать расти, поэтому было выбрано данное направление.

Кстати, в конце 80-х годов посёлок Аксай уже пытался вырасти до больших размеров. Попытка создать новый район была предпринята в рамках программы "Жильё-91". Но с развалом Советского союза рухнули и планы горожан. Многие участки так и остались пустыми.

Сейчас будущий район больше напоминает долину электрических опор. Они стоят здесь частоколом. Видно, что район ранее уже готовили под застройку.

Сейчас Аксай состоит преимущественно из коттеджей. Есть ряд типовых строений. А есть и элитные дома, которые выделяются из общего фона. Земля песчаная. Барханы покрыты сухой травой. Видны редкие брошенные недостроенные дома. Чуть дальше птицефабрика, запах которой разносится по району.

По информации и.о. акима Семея Бекжана Бапышева, на сегодня идёт работа по проектированию инженерных сетей.

"Канализация, водопровод, тепло-коммуникации - мы сейчас разрабатываем все эти отводящие пути по новым технологиям, утверждённым в Казахстане. Я думаю, что на протяжении двух-трёх лет будет виден какой-то результат. Осенью начнутся первые работы. Сейчас там ничего кроме водозабора нет", - рассказал Бапышев.

Кроме инфраструктуры, на сегодня разрабатывает три проекта зданий, среди которых подарок Мангистауской области - Дом дружбы.

Так кто же сделает новый город умным и уютным?

После заявки о его строительстве в Семей стали приезжать инвесторы из разных стран. Так, готовность к строительству уже выразила китайская компания "Xinjiang Huayuan Holding Group Co. Ltd". Делегация из Поднебесной, недавно побывавшая в Семее, обсудила с акимом области детали проекта.

Это одна из ведущих компаний Китая, занимающаяся жилищным строительством, производством лекарств, применяемых в восточной медицине, строительством объектов теплоснабжения. Генеральный директор корпорации Ли Цзюнь выразил готовность работать в этих сферах совместно с областью Абай и приступить к строительству, как только будет решена проблема с инфраструктурой.



Следом в Семей приехала делегация из Сингапура. Представитель компании "International Cement Group LTD" Вей Пин выразил возможное участие в региональных инфраструктурных проектах и интерес к участию в строительстве нового района "Semey Smart City".

Разработкой проектно-сметной документации по району "Semey Smart City" займётся строительная компания "DKPROEKT".

Ещё пару лет назад главной доминантой социально-экономического развития Семея считалась ТЭЦ-3. Именно она гарантировала рост жилья и предприятий. Её планировали начать строить ещё в прошлом году. В 2028-м обещали закончить. Однако Берик Уали решил не ждать погоды с моря и заявил о своих планах. По словам главного коммунальщика Семея Серика Туленбергенова, для обогрева района Аксай построят отдельную котельную мощностью 280 Гкал мощности.

"Мы разрабатываем сети так, чтобы в случае строительства ТЭЦ-3 можно было пере подключиться на неё. А пока мы, скорее всего, будем строить котельную в районе Аксай в три этапа. Сначала построим источник мощностью 50 Гкал, чтобы запустить первые объекты. Затем станем наращивать мощность до 280 Гкал. Сети будем предусматривать с учетом развития района по казахстанским стандартам. У нас есть нормальная рабочая схема", - заявил Туленбергенов.

В начале июля на пустыре в районе Аксай заложили капсулу под строительство Дома дружбы. С появлением первых зачатков инфраструктуры здесь начнут строить само здание.

Фото: Альбина Халел