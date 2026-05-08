В Семее накрыли крупный наркотайник

В Семее полицейские задержали 35-летнего мужчину с особо крупной партией наркотиков, сообщает BAQ.kz Polisia.kz.

Во время оперативных мероприятий сотрудники МВД провели обыск в гараже подозреваемого. Там обнаружили 154 килограмма марихуаны, расфасованной в большие целлофановые пакеты. По версии следствия, наркотики предназначались для распространения на территории области Абай.

По данным полиции, мужчина может быть причастен к каналу поставки наркотиков каннабисной группы из южных регионов Казахстана.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Он водворен в изолятор временного содержания.

В ведомстве сообщили, что сейчас устанавливаются и другие лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.