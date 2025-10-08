Прокуратура города Семей Абайской области выявила вопиющие случаи нарушения прав детей на обязательное среднее образование, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.

В рамках проекта "Цифровая карта семьи" установлено, что сразу четверо несовершеннолетних не были охвачены школьным обучением, несмотря на возраст и требования законодательства.

Один из наиболее тревожных случаев связан с семьей, исповедующей деструктивные религиозные взгляды. Из-за убеждений родителей трое детей в возрасте от 8 до 13 лет не посещали школу и фактически находились вне образовательной системы. Вмешательство прокуратуры стало ключевым: специалисты провели индивидуальную оценку уровня знаний каждого ребёнка, и все они были зачислены в школу. В отношении матери детей применены меры административной ответственности. Должностные лица, допустившие нарушение, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Второй случай касается 9-летнего мальчика с задержкой психического развития. Ребёнок не получал школьного или специального образования из-за отсутствия оформленного статуса инвалидности, необходимого для определения программы обучения. После вмешательства прокуратуры мальчик направлен на стационарное обследование в Центр психического здоровья. Его опекун также привлечён к административной ответственности.