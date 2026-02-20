В мероприятии принимают участие аким области Берик Уали, советник Премьер-министра Ералы Тугжанов, секретарь партии «AMANAT» Эльдар Жумагазиев, вице-министр финансов Абзал Бейсенбекулы, депутат Мажилиса Парламента Нуртай Сабильянов, депутат Сената Парламента Кайрат Тастекеев, заместитель директора департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Кайрат Кошенов, депутаты маслихатов всех уровней, акимы городов и районов, акимы сельских округов и поселков, руководители управлений, главы крупных крестьянских хозяйств, а также представители Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. В форуме принимают участие более 500 человек.



Выступая на открытии форума, глава региона отметил, что новой Конституции, реализуемый в рамках политических реформ Президента Касым-Жомарт Токаев, является глубоко проработанным документом, учитывающим лучшие мировые практики и направленным на полную защиту национальных интересов и прав человека.

«Сегодняшняя встреча – это площадка не только для обсуждения вопросов сельского хозяйства или местного управления, но и большой форум, определяющий вектор развития страны и взаимную ответственность государства и народа.



Как подчеркнул Глава государства, обсуждение новой Конституции не было делом одного дня или месяца. Более полугода в обществе велась всесторонняя дискуссия. Была создана Конституционная комиссия в составе 130 человек, в которую вошли квалифицированные юристы, эксперты и представители общественности. Самое главное – решение принимали мы сами, в составе комиссии не было иностранных специалистов.



Президент отметил, что с октября прошлого года гражданам была предоставлена возможность открыто вносить свои предложения. Через платформы eGov и eOtinish поступили тысячи предложений, и каждое из них было внимательно рассмотрено. Работа комиссии велась максимально прозрачно, обсуждения транслировались в прямом эфире. Ранее реформы в стране не обсуждались в таком широком формате и с участием всего народа. Это – реальное воплощение принципа «государство, слышащее голос народа». Поэтому мы с полным правом можем назвать новую Конституцию по-настоящему народной. Теперь главный вопрос – как закрепленные в Основном законе принципы будут реализованы на практике в сельской местности? Если государство – для человека, то благополучие каждого сельского жителя и развитие каждого хозяйства должны стать нашим главным ориентиром», – отметил Берик Уали.