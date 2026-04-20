В Семее оштрафовали хозяйку после гибели котенка в стиральной машине

Фото: Depositphotos.com

Жительницу Семея привлекли к ответственности после гибели котёнка, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области Абай.

Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное 18 апреля в социальной сети, в котором сообщалось о гибели животного в стиральной машине. В ходе проверки правоохранительные органы установили, что трагический случай произошел по неосторожности.

Как сообщили в полиции, 19 апреля владелица питомца была привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере ответственного обращения с животными. Ей назначен штраф в размере 10 месячных расчётных показателей.

В департаменте подчеркнули, что соблюдение норм ответственного обращения с животными является обязанностью каждого гражданина. За любые противоправные действия в отношении животных предусмотрена ответственность.

