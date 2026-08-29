В Семее отметили 35-летие закрытия ядерного испытательного полигона

На острове Бейбітшілік в Семее состоялась акция мира, посвященная 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона и Международному дню действий против ядерных испытаний.

В мероприятии принял участие аким области Берик Уали. Вместе с представителями общественных организаций и зарубежными гостями он возложил цветы к монументу «Сильнее смерти». Память жертв ядерных испытаний почтили минутой молчания.

За почти сорок лет на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено 456 ядерных взрывов. Из них 116 – в атмосфере и на поверхности земли. Последствия испытаний отразились на судьбах тысяч семей и сохранились в памяти нескольких поколений как один из самых тяжелых периодов истории.

Глава региона подчеркнул, что закрытие Семипалатинского полигона стало историческим выбором Казахстана в пользу мира и ядерного разоружения.

«Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день действий против ядерных испытаний, учрежденный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций по инициативе Казахстана. В своем обращении по случаю этой важной даты Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо отметил: «Ровно 35 лет назад, несмотря на сложную международную обстановку, был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. В течение десятилетий взрывы на этом объекте причиняли огромный вред здоровью наших граждан и окружающей среде, принесли неисчислимые страдания нашему народу. Эта дата имеет особое значение как напоминание человечеству о трагических последствиях ядерных испытаний и призыв к мировому сообществу сделать всё возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторились». Мир и безопасность всегда останутся высшими ценностями человечества», – сказал Берик Уали.

В своем выступлении аким области отметил заслуги государственного и общественного деятеля Кеширима Бозтаева, который открыто говорил о последствиях Семипалатинского полигона и поддерживал антиядерное движение. Недавно одному из залов заседаний в здании акимата, где он работал, было присвоено его имя. Это стало особым знаком уважения к его заслугам перед страной.

К 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона в регионе организован ряд научно-познавательных и культурных мероприятий. Открылись персональные творческие выставки Курмана Аймухамбетова «Ағашқа қашалған аманат» и Коныра Мухамадиева «Жаралы дала». В Университете Шакарима состоялся международный научный форум, на котором ученые и эксперты обсудили исторические уроки ядерных испытаний и вопросы мира. В Национальном ядерном центре в Курчатове прошел круглый стол на тему «35 лет после закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона: от ядерных испытаний к науке мирного атома».

Сегодня монумент «Сильнее смерти» олицетворяет не только трагедию ядерных испытаний, но и силу духа народа, не сломленного этим бедствием, его веру в жизнь и стремление к мирному будущему.

В завершение акции участники ознакомились с творческими работами детей, посвященными теме мира.