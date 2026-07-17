Ради лайков? В Семее парень прокатился на двери автомобиля и попал в полицию

В Семее полицейские привлекли к административной ответственности водителя и пассажира автомобиля ВАЗ-2115 после опасной поездки, во время которой молодой человек ехал, сидя на двери движущейся машины. Инцидент произошел около часа ночи 17 июля на мосту Турлыханова. Камеры Центра оперативного управления зафиксировали, как 20-летний водитель ВАЗ-2115 продолжил движение, пока его 23-летний пассажир находился вне салона, сидя на двери автомобиля.

Полицейские установили личности участников происшествия. Водителя наказали за нарушение правил перевозки пассажиров, а самого пассажира — за несоблюдение требований правил дорожного движения. В департаменте полиции области Абай предупредили, что подобные «экстремальные» поездки могут закончиться трагедией. По словам правоохранителей, одного резкого торможения, неожиданного маневра или даже незначительного столкновения достаточно, чтобы человек выпал из автомобиля и получил тяжелые или смертельные травмы.

В полиции напомнили, что дороги общего пользования не предназначены для опасных развлечений и съемок эффектного контента, а безопасность зависит от ответственности каждого участника дорожного движения.