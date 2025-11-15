В Семее на пересечении улиц Нуршайыкова и Уалиханова произошло серьёзное ДТП с опрокидыванием автомобиля, передаёт BAQ.KZ.

По предварительным данным, 43-летняя водитель Toyota двигалась по главной дороге — улице Уалиханова. В это время 23-летняя водитель Chery, выезжая со второстепенной улицы Нуршайыкова, не уступила дорогу, что привело к столкновению. От мощного удара автомобиль Chery перевернулся.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Департамент полиции области Абай призывает водителей быть максимально внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при проезде перекрёстков.





