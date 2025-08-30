В Семее почтили память жертв ядерных испытаний у монумента "Өлімнен де күшті"
Почтили память минутой молчания и возложили цветы.
Сегодня, 08:57
38Фото: акимат области Абай
В Семее состоялась церемония возложения цветов к монументу "Өлімнен де күшті", посвящённому памяти жертв ядерных испытаний, передает BAQ.KZ. В мероприятии приняли участие активисты международного антиядерного движения "Невада–Семей", представители местных исполнительных органов, общественные деятели и жители города.
Заместитель акима области Абай Мейрлан Раханов и заместитель акима города Куаныш Абильдаев вместе с участниками почтили память жертв минутой молчания, возложив цветы к памятнику.
Семипалатинский ядерный полигон был закрыт 29 августа 1991 года. Этот шаг сделал Казахстан одной из первых стран мира, отказавшихся от ядерного оружия, подчеркнув приверженность миру и международной безопасности.
