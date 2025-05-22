Комфортная не только для учеников, но и для местного населения. Школа на газовом обогреве появилась в семейском посёлке Водный. Так застройщики исключили нарушение санитарных норм и проблему вредных выбросов на частный сектор. Долгожданный "дом знаний" разгрузит переполненную школу соседнего района, где вместо 600 детей учится 1100. Проект "Комфортная школа" в Семее реализуется на двух объектах. Второй расположен в посёлке Восточный Правый. На строительных площадках побывал корреспондент BAQ.KZ.

В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в области Абай было запланировано строительство пяти школ на 3 тысячи мест. Строительство трёх полностью завершено. Это школа на 1200 мест в районе Карагайлы и на 600 мест в посёлке Водный города Семей. А также школа на 300 мест в районном центре Бескарагай, что в 75 километрах от города. В семейском микрорайоне Карагайлы и селе Бескарагай учебный процесс начался в четвёртой четверти. Дети заканчивают учебный год в светлых кабинетах новых зданий.

Подробнее о национальном проекте "Комфортная школа" вы можете прочитать здесь. А увидеть как выглядят самые продвинутые комфортные школы в Астане можно в этом репортаже.

На данный момент нацпроект реализуется на двух городских площадках - в посёлках Водный и Восточный Правый. В первом случае все строительно-монтажные работы на финишной прямой, подрядчики ждут необходимую электрическую мощность, а на втором объекте застройщики в самом начале реализации, здесь только приступают к возведению здания. Котлован готов, впереди бетонные работы.

Ещё одна школа на 600 мест строится в городе Аягоз. Готовность работ здесь составляет 56%.

Чем именно отличаются комфотрные школы от обычных мы писали ранее.

Ещё недавно на этом месте был пустырь, местами заросший бурьяном. Дети гоняли здесь в футбол. Затем местная компания по производству растительного масла построила для детей спортивную площадку - подарок юным соседям. А ещё позже, в конце лета 2023 года, рядом заложили фундамент под новую школу.

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Район Водный - это восточная окраина Семея. Чудь дальше - посёлок Восход, где расположена школа № 34. Именно туда едут дети со всех окрестностей получать знания. А ещё в школы № 12 и 43, которые расположены в нескольких километрах от района. Все эти учреждения уже много лет переполнены. Так, например, 34-я школа рассчитана на 600 учащихся, но фактически там учится свыше 1 100 ребят в две смены.

Новая школа на посёлке Водный рассчитана на 600 мест. Ей уже присвоили номер 52 и назначили руководителя. Сюда придут учиться юные местные жители, которые каждый день наблюдали за строительством нового здания в ожидании новоселья. А посмотреть было на что, даже снаружи.

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Для расширения территории школы городской акимат выкупил пять участков, на которых располагались частные домостроения и магазин. По периметру посадили берёзы, клёны, живую изгородь, установили детские площадки, оборудовали спортивное поле, а по его периметру - легкоатлетическую дорожку. Фасад "комфортных школ" выполнен, как правило, в белой, зелёной и жёлтой цветовой гамме. Эти цвета преобладают и в помещениях.

То, что находится внутри школы и как это выглядит, пока скрыто от глаз будущих учеников.

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Одна из главных особенностей школы - это уникальный дизайн оформления, новейшее оборудование и адаптация для учеников с инвалидностью. Для этого в здании предусмотрены специальные подъёмники и лифт.

Особое место в концепции нацпреокта занимает создание комфортных условий для детей с особыми образовательными потребностями: просторные классы, оборудованные отдельными санитарными комнатами, лифты, пандусы и яркие навигационные указатели делают обучение доступным для каждого.

"Здесь созданы все условия для учёбы: классы информатики, робототехники, 96 видеокамер для безопасности учащихся плюс камера "Сергек" на здании, которая фиксирует не только дворовую территорию, но и окрестности, - рассказывает и.о. директора школы № 52 Тлек Сапышев. - У нас были пожелания по оформлению стен, табличек, и они были реализованы. Совместно с подрядчиками во время строительства шла корректировка некоторых моментов проекта, и я думаю, всё получилось отлично".

В новом доме знаний ребят ждут 30 светлых классов с удобными партами и стульями от местного производителя, актовый зал на 166 человек с большим, почти на всю стену, LED-экраном, столовая на 177 посадочных мест, два спортивных зала - большой и малый, который предназначен для младших классов. В школе готовы кабинеты для дополнительного образования, направленные на развитие творческих и практических навыков детей и подростков.

Эти преобразования свидетельствуют о том, что новая школа - это не только место получения знаний, но и пространство для гармоничного развития личности каждого ребенка

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В школе есть кабинет швейного дела и кулинарного мастерства, арт-кабинет, зал хореографии. Соблюдены санитарно-гигиенические нормы, имеются раздевалки для девочек и мальчиков, санузлы.

Общая площадь трёхэтажной школы - 8,4 тысячи квадратных метров. Здесь есть просторные коридоры и зоны отдыха, несколько входных групп. Для младших классов подготовлен отдельный вход, свой спортивный зал и очень уютные классы. Дизайнеры продумали даже безопасность радиаторов отопления. Они защищены МДФ-панелями с узорами из формул и математических головоломок. Скучать детям не придётся.

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Собственный выход есть и у фильтр-кабинета. Ребёнок или учитель с признаками инфицирования или недомогания могут выйти из школы, не контактируя с другими участниками учебного процесса.

Подрядная строительная компания закончила все строительные работы. На очереди - монтаж оборудования и пуско-наладка.

"Строительные работы здесь завершены на 100%. Ранее в этом районе не было объектов образования, это первый реализованный проект. Мы заказали и установили здесь самое новейшее оборудование вплоть до мельчайших деталей. Если не брать в расчёт оргтехнику, то почти всё оборудование и мебель здесь казахстанского содержания. Есть утверждённая проектно-сметная документация по школам, однако, у каждой своё лицо. И мы старались, чтобы школа на Водном стала любимым местом учёбы и отдыха местных ребятишек", - рассказал начальник участка подрядной организации ТОО "AN Groups" Вячеслав Белоножко.

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Светлые кабинеты новой школы оборудованы интерактивными досками, партами и стульями с регулируемыми под рост детей ножками. Стены украшены тематическими рисунками в зависимости от предмета. Некоторые изображения наносили профессиональные художники, а другую половину запечатлели на стене при помощи 3D -принтера, которым управляла команда из Астаны.

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В самый пик строительства, который пришёлся на лето прошлого года, на объекте работало больше 250 человек или 25 бригад.

На территории школы построили модульную котельную. Но сделали ставку на газовое оборудование вместо угольного, поскольку не была выдержана санитарная защитная зона. В результате решили исключить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух из-за расположения рядом частных домовладений.

Школа № 52 на посёлке Водный готова принять ребят. Впереди только пусконаладочные работы. Но чтобы закончить их и подойти к завершающему этапу, в школу требуется подвести электричество. На этапе строительства рабочим хватало имеющегося в запасах посёлка напряжения, но для полноценной работы классов и оборудования необходимо повысить его в 10 раз. Этим сейчас занимаются местные исполнительные органы.

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"Строительно-монтажные работы и оснащение завершены на 100%. Инженерные сети к данной школе подведены. В настоящее время в связи с нехваткой электроэнергии возникла необходимость замены трансформатора на более мощный. Проектирование начато, оборудование заказано. Срок завершения работ - 1 августа 2025 года", - рассказали в управлении образования области Абай.

Проблемы с электричеством возникали и ранее, например, во время сдачи в эксплуатацию школ в посёлке Карагайлы и в селе Бескарагай. Местные исполнительные органы не успевали подготовить для школ электро-техническую инфраструктуру, в результате запуск объектов задерживался.

1 сентября школа № 52 на посёлке Водный откроет свои двери для детей. А в районе Восточный Правый строительство только начинается. Здесь уже давно возникла потребность в школе. Местность начали заселять в конце 90-х. Из дачного посёлка он разросся до размеров целого района. Детям приходится ездить за знаниями в школы № 12 и 43. В следующем году проблему пообещали решить в рамках проекта "Комфортная школа".

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"В соответствии с постановлением Правительства, школа на 300 мест, изначально запланированная в посёлке Аксуат, перенесена в правобережный район Восточный города Семей. На сегодняшний день проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу, получение заключения ожидается в июне", - пояснили в управлении образования области Абай.

В эти дни на строительной площадке заканчиваются земельные работы, которые начались месяц назад, котлован для бетонных работ полностью готов. Также ведётся проектирование инженерных сетей.

На фото Земляные работы в посёлке Восточный Правый/ Фото: АО "Самрук-Казына"

В рамках пилотного проекта "Комфортная школа" используется механизм ЕРС-контрактов, который позволяет вести проектирование и строительство параллельно, ускоряя процесс и обеспечивая его прозрачность.

Однако не всегда местные исполнительные органы успевают за подрядчиком. Поскольку повсеместно возникает проблема с подведением электричества к строящемуся объекту образования.

Гарантийные обязательства подрядных организаций сохраняются от трёх до пяти лет. Обеспечивается реализация "под ключ", подрядчик несёт полную ответственность за проектирование, строительство и оснащение школ. Согласно постановлению Правительства в ходе реализации национального проекта используются материалы и оборудование отечественного производства. Доля казахстанских товаров до 90%.

На фото Земляные работы в посёлке Восточный Правый. Фото: АО "Самрук-Казына"

В рамках реализации национального проекта "Комфортная школа" предпринимаются масштабные шаги по созданию равных условий для всех детей страны, независимо от их географического положения. Новые образовательные учреждения превращаются в современные центры развития, где особое внимание уделяется не только передовым техническим решениям, но и формированию благоприятной атмосферы для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала учеников.

Одной из ярких особенностей новых учебных заведений стали зоны отдыха - уютные уголки с мягкой мебелью, книгами, музыкальными инструментами и настольными играми, где ученики и преподаватели могут расслабиться и пообщаться. Важным аспектом безопасности является внедрение современных систем видеонаблюдения и контроля доступа, что создаёт надёжную защиту для всех участников образовательного процесса.