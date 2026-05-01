В Семее поймали подростков в ночном клубе

В области Абай полиция усилила ночные рейды, чтобы защитить несовершеннолетних, передает BAQ.kz.

В Семее правоохранители вместе с прокуратурой проверяют ночные заведения, компьютерные клубы и места отдыха молодёжи. Главная цель – не допустить нахождения подростков на улице и в увеселительных местах без взрослых.

Во время одного из рейдов выявили несовершеннолетних в развлекательном заведении без родителей. Их доставили в полицию, провели профилактическую беседу и передали законным представителям.

К ответственности привлекут не только родителей, но и администрацию заведения, допустившую нарушение.

В полиции подчёркивают, что большинство ночных правонарушений с участием подростков происходит именно из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.