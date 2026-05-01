В Семее поймали подростков в ночном клубе
Их доставили в полицию.
Сегодня 2026, 01:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:31Сегодня 2026, 01:31
65Фото: BAQ.kz
В области Абай полиция усилила ночные рейды, чтобы защитить несовершеннолетних, передает BAQ.kz.
В Семее правоохранители вместе с прокуратурой проверяют ночные заведения, компьютерные клубы и места отдыха молодёжи. Главная цель – не допустить нахождения подростков на улице и в увеселительных местах без взрослых.
Во время одного из рейдов выявили несовершеннолетних в развлекательном заведении без родителей. Их доставили в полицию, провели профилактическую беседу и передали законным представителям.
К ответственности привлекут не только родителей, но и администрацию заведения, допустившую нарушение.
В полиции подчёркивают, что большинство ночных правонарушений с участием подростков происходит именно из-за отсутствия контроля со стороны взрослых.
Самое читаемое
- Где и как отпразднуют 9 мая в столице
- Автобусный парк Алматы оштрафовали на 13,3 млн тенге за экологические нарушения
- Капшагайское водохранилище в Алматинской области наполнено на 98%
- Пропавшего мужчину искали несколько дней в Жамбылской области
- «Это не просто устав»: Политолог назвал главную особенность партии «Әділет»